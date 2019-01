El desconcertante mensaje de la exnovia de Emiliano Sala: "Investiguen a la mafia del fútbol"

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La desaparición del futbolista argentino Emiliano Sala provocó que su exnovia Berenice Schkair solicitara una "investigación a la mafia del fútbol".



La joven modelo de 27 años usó su perfil de Twitter @bereniceschkair y su cuenta de Instagram, para publicar varios mensajes y fotografías relacionados con el jugador que desapareció mientras se trasladaba de Francia a Gran Bretaña: el avión en el que viajaba se extravió cuando sobrevolaba por el Canal de la Mancha.



En Twitter escribió: "Investiguen la mafia del fútbol porque no me creo este accidente", sin embargo horas después borró el texto.

Vea: Audio de Emiliano Sala: 'Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer'

El mensaje de la exnovia de Emiliano Sala: “Investiguen a la mafia del fútbol”. Foto cortesía Twitter





En Instagram publicó algo más extenso. A continuación su mensaje:

"Quiero despertar y que todo esto sea mentira. #emilianosala. Por favor Investiguen porque no me creo este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando. Necesito leer que apareciste. No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana que pierdan tiempo y no investiguen siento impotencia es una pesadilla". Su publicación también fue removida de la red social.



Berenice Schkair también ofreció una entrevista a Infobae y manifestó que "Por respeto a la familia prefiero esperar. Voy a decir lo que tenga que decir en unos días".