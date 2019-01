Mensaje de Emiliano Sala: "Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer"

LONDRES, HONDURAS.- El audio del último mensaje de Emiliano Sala fue revelado este martes por el portal digital Olé. En la llamada se escucha al futbolista explicando las malas condiciones de la aeronave en la que viajaba, sin embargo, no sonaba preocupado.



"Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas, cosas, cosas y cosas, y no terminás más y no terminás más y no terminás más y no terminás más.



Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, en mi nuevo equipo", relata el jugador en un audio que envió por WhatsApp a sus compañeros de Nantes.

De interés: ¿Quién es Emiliano Sala, el delantero que viajaba en el avión que desapareció?



El jugador viajaba a la ciudad de Cardiff para unirse al equipo, quien lo había contratado hece unos días, sin embargo, el avión privado nunca llegó a su destino final.



"A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben... Papá, ¡qué miedo que tengo!", agregó el futbolista.



Nacido en Colonia Cululú, un pueblo de 300 habitantes en la provincia de Santa Fe donde vivió hasta los tres años, el delantero comenzó a patear la pelota a los cuatro años y nunca paró.



La familia se mudó después a Progreso, una pequeña ciudad de 3, 000 habitantes a unos 600 km al norte de la capital argentina.



Hoy todo su país está a la espera de que aparezca el avión, aunque las autoridades creen que probablemente las personas que viajaban en la nave, ya murieron.

Lea también: Los accidente aéreo más graves en la historia del fútbol