Calculadora Deportiva a Nahúm Gabriel Valladares: "En los 70's vi los mejores equipos de fútbol en Honduras"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nahúm Gabriel Valladares, se define como un periodista muy asiduo a la lectura y a la curiosidad por lo que en nuestro segmento semanal Calculadora Deportiva, será el perfil perfecto para poner a prueba sus conocimientos.



En 1981 cuando solo tenía veinte años, comenzó a dar sus primeros pasos en los medios de Honduras." Comencé asistiendo a César Quezada en Televicentro para la hexagonal rumbo al Mundial de España en 1982, después inicié en radio y prensa escrita".



A pesar de ser hijo de uno de uno de los mejores locutores del país como lo es, Nahúm Valladares, el periodista escribió su propia historia en medios de comunicación, donde tuvo la oportunidad de cubrir hasta mundiales de fútbol.



"Los Mundiales de Italia 1990 y Japón y Corea en 2002 , fueron las experiencias mas vividas en todos estos años, en relacionarme con colegas de otros países, fue un riqueza bastante grande en conocer costumbres y conocimiento de ellos." nos contó el comunicador.

















Además, no podía faltar nuestra pregunta. ¿A que equipo sigue? por lo que respondió: "Uno no puede ser mentiroso, por más que uno diga que es imparcial uno tiene su sentimiento. Yo he sido para el Motagua, pero cuando uno entra a los medios uno ve las cosas desde otro punto de vista".



En teoría podemos decir Nahúm Gabriel Valladares debería de responder todas nuestras preguntas en el segmento semanal Calculadora Deportiva. ¿Logrará vencerla?