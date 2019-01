¿Quién es Emiliano Sala, el delantero argentino que viajaba en el avión que desapareció en el Canal de la Mancha?

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Emiliano Sala es un futbolista argentino que nació el 31 de octubre de 1990 en Santa Fe, Argentina. Debido a sus habilidades con el balón emigró de su tierra natal. Es hijo de Horacio Sala y Mercedes.



A los 16 años ingresó al Club Proyecto Crecer en San Francisco, Córdoba, Argentina.



Su carrera futbolística no se detuvo. En el US Orleans jugó durante la temporada 2012/13, club en el que se consagró artífice de 19 goles en 37 partidos.



En 2015, el delantero que mide 1.87 metros de altura, anotó 42 goles con el Nantes. Ahí se ubicó como el tercer máximo goleador de la Ligue 1 por detrás de Nicolas Pepe y Kylian Mbappé.



En 2019 se convirtió en el fichaje más caro en la historia del equipo Cardiff City de la Premier League inglesa, que pagó17 millones de euros al Nantes por su traspaso.



Cuando se hizo oficial su fichaje, Sala expresó que le daba "un gran placer y no puedo esperar para comenzar a entrenar, conocer mis compañeros y trabajar".



Desaparición

El avión en el que viajaba Emiliano Sala desapareció el lunes 21 de enero tras un viaje a la ciudad francesa de Nantes para despedirse de sus excompañeros. El argentino viajaba en una aeronave propiedad del dueño del Cardiff City, en la que viajaban él y el piloto.



Este martes la policía de Guernsey, encargada de liderar las labores de rescate, informó que suspendió hasta el miércoles la búsqueda de la aeronave y sus tripulantes debido a las malas condiciones climatológicas.