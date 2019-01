Emiliano Sala le mandó perturbador mensaje a uno de sus amigos durante el vuelo

PARÍS, FRANCIA.- El jugador argentino Emiliano Sala, quien viajaba en un avión privado que desapareció desde el lunes, le envió un escalofriante mensaje a uno de sus amigos.



Sala viajaba a Cardiff, Gales para unirse al equipo de la ciudad, sin embrago, la aeronave donde viajaba se perdió del radar y hasta ahora las autoridades no saben de su paradero.



En el programa radial Las Voces del Fútbol, su excompañero reveló que el jugador le envió un mensaje a uno de su amigos, el cual coinsidía con algo que le dijo en el aeropuerto antes de tomar el avión.



"Emiliano (Sala) le mandó un mensaje a un amigo desde el vuelo y le dijo que tenía miedo, que si no lo encontraban ya sabían que había pasado", dijo Diego Rolan.



Sala dejó el centro de entrenamiento del Nantes para dirigirse al aeropuerto. Según varios medios estaba acompañado en el traslado por su excompañero de equipo Nicolas Pallois, a quien confió sus temores por la seguridad del vuelo, ya que había viajado en el mismo aparato en el trayecto Cardiff-Nantes.



Antes de despegar, el futbolista llamó a su madre en Argentina: "La última vez que hablé con Emi fue antes del despegue y él estaba muy feliz en el mejor momento de su carrera", dijo Mercedes al canal C5N.



En la tarde-noche francesa embarcó en el pequeño aparato privado monomotor Pipier PA-46 Malibu, rumbo a Cardiff.



¿Cómo va la búsqueda?

Las operaciones de búsqueda, que continuaron toda la jornada del martes bajo la dirección de los guardacostas de Guernesey, con efectivos británicos y franceses -cinco aviones o helicópteros, dos barcos de salvamento-, fueron interrumpidas el martes a las 6:00 (5:00 PM) debido a la llegada de la noche, después de "quince horas" de operaciones, centrada en una zona de unos 3.000 kilómetros cuadrados.



La policía de Guernesey, que dijo que las operaciones se reanudarán el miércoles al amanecer, subraya que "no hay indicios de las personas a bordo" y que las opciones de supervivencia son "escasas".



"Desgracidamente, nos tememos lo peor", había dicho por su parte John Fitzgerald, director general de la agencia de socorro marítimo Channel Islands Airsearch.



Si la aeronave cayó, "se habría partido, en cuyo caso no hay esperanza", continuó. "Habría un gran campo de restos, en constante movimiento por los vientos y las mareas", explicó.