Calculadora Deportiva a Ludwing Duarte: "Decimos chistes y bromeamos en el programa"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ludwing Duarte es un periodista que no imaginó incursionar en los medios deportivos en Honduras, sin embargo, es ahora el fiel acompañante de Francisco Rivas, quien estuvo apunto de vencer nuestra Calculadora Deportiva la semana pasada.



Emisión Deportes es el espacio donde Duarte comparte todos los días un programa ameno y entretenido en la frecuencia 97.7 en FM de Stereo Azul.



Su inicios no siempre fueron los deportes, ya que laboró como periodista de prensa general en algunos medios escritos del país. "Realmente empecé hace poco, desde que se inauguró el programa con Francisco, comenzamos este nuevo proyecto", mencionó Ludwing durante nuestra visita.

Ludwing Duarte durante la entreviasta con EL HERALDO.







Fiel seguidor de Olimpia, acepta que la buena vibra del programa se debe a que Francisco es Motagua. "Aquí somos la competencia con Francisco. Yo soy Olimpia y él es Motagua. Ha funcionado porque así la gente no ve que nos parcializamos con un solo equipo".



Además, el periodista deportivo nos contó el secreto sobre éxito que han tenido en el espacio radial. "Somo un medio muy ameno, decimos chistes, bromeamos en el programa. y eso nos ha resultado para mantener nuestra audiencia".



A pesar de no tener mucho recorrido en los medios deportivos, Ludwing Duarte no le tuvo miedo a nuestra Calculadora Deportiva quien se atrevió a desafiar el reto semanal.