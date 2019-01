El fútbol francés se vuelca con Sala: "¡Vamos hermano!, ¡Aparece por favor!"

PARÌS, FRANCIA, -"¡Vamos hermano!, ¡Aparece por favor!", escribió en Twitter el futbolista argentino del Burdeos Valentín Vada, uno de los mejores amigos de Emiliano Sala, desaparecido el lunes en un avión que le trasladaba de Nantes a Cardiff.



"Hermano", añadió en las redes sociales el brasileño del Lorient Felipe Saad, agregando una foto en la que aparece junto a Sala cuando ambos vestían la camiseta del Caen (2015).



Sala, revelación del fútbol francés en 2018, viajaba a la ciudad galesa a bordo de una avioneta de la que se perdió el rastro a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa de Guernesey. Lo hacía para incorporarse al Cardiff City, con el que había firmado el sábado procedente del Nantes.



"Espero de todo corazón que no sea verdad", señaló en Twitter Lucas Deaux, antiguo jugador del Nantes, ahora en las filas del Guingamp.



Otro antiguo miembro de los Canarios, Amine Harit, ahora en el Schalke alemán, publicó únicamente el nombre del jugador "Emi" seguido de emoticonos de rezo y lágrimas.



"Que salga de la nada como lo hace tan bien para marcar goles", añadió Bryan Bergougnoux, antiguo profesional ahora entrenador-jugador de la formación amateur del Thonon-Evian.



"He visto a mi vestuario muy impaciente esta mañana, era apreciado por todo el mundo aquí. Esperamos verdaderamente algo bueno, lo hablamos con los chicos antes del entrenamiento", declaró Fabien Mercadal, entrenador del Caen, donde Sala jugó como cedido por el Burdeos.



"Terrible noticia... Impensable, esperar, creer, pensamientos", señaló Ghislain Printant, entrenador adjunto del Saint-Etienne.



Laurent Paganelli, exjugador del Saint-Etienne actualmente comentarista de televisión señaló: "Emiliano tú siempre nos has mostrado los valores de combate y solidaridad... Enséñanos una vez más que eres más fuerte que los elementos".

Este fue el recorrido de la avioneta.