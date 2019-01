El día que Kevin-Prince Boateng catalogó a Cristiano Ronaldo como "The Best"

BARCELONA, ESPAÑA.- El atacante de origen alemán y ghanés, Kevin-Prince Boateng, fue la sorpresa del mercado el lunes al ser presentado oficialmente como el nuevo refuerzo del FC Barcelona.



El exjugador del Sassuolo ahora será compañero de Leo Messi, a quien considera un jugador excepcional. No obstante, usuarios en redes sociales se han encargado de recuperar un tuit publicado por Boateng en junio de 2018, en el que aseguró que Cristiano Ronaldo era "el mejor".



"The Best", escrito en mayúsculas, fue el mensaje del futbolista que acompañó su tuit con una foto del portugués.



De esta manera, Boateng no comienza con el pie derecho su relación con los aficionados culé.

Este es el tuit de Boateng que está causando furor desde el lunes.







Kevin-Prince, quien usará el número 19 -que era de Messi- en su nuevo equipo, aseguró el lunes en su presentación con el Barcelona que no llegó al equipo para comenzar como titular porque "hay otros jugadores con una experiencia increíble. Vengo aquí por la experiencia y para ayudar".



Sobre el tuit no ha hecho referencia.