Yalitza Aparicio nominada al Oscar a mejor actriz por "Roma"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La debutante mexicana Yalitza Aparicio fue nominada este martes al Oscar a mejor actriz por su papel en la película azteca "Roma".

La debutante actriz se pelea la estatuilla dorada con estrellas como Glenn Close, de "The Wife" ("La esposa" o "La buena esposa"), Olivia Colman de "The Favourite" ("La favorita") y Lady Gaga, "A Star Is Born" ("Nace una estrella" o "Ha nacido una estrella").

Roma recibió 10 nominaciones al Oscar, entre la que está la de Aparicio y el director del filme Alfonso Cuarón, quien cuenta en la cinta su historia, según contó a los medios de comunicación con el lanzamiento.

¿Yalitza Aparicio nominada?

Según Gold Derby, "Nace una estrella" lidera la categoría de mejor filme, aunque el termómetro para esta categoría no apunta en esa dirección.



"Green Book", la comedia dramática sobre los derechos civiles protagonizada por Mahershala Ali y Viggo Mortensen, se llevó el premio del sindicato de productores (PGA).



En 29 años, 20 veces coincidieron los vencedores en las principales categorías de los PGA y Óscar, como fue el caso del filme "La forma del agua" del también mexicano Guillermo del Toro el año pasado. No obstante, no fue así en 2017, cuando la mejor película de los PGA fue para "La La Land" y "Moonlight" ganó el Óscar.



"Roma" por su parte ganó el premio de los críticos de Hollywood, que también son usados como predictor del premio de la Academia.



Cuarón presenta un retrato vívido del turbulento México de los 70, a través de las vidas de las dos mujeres que marcaron la vida del cineasta: su madre, en pleno proceso de separación, y su niñera de origen indígena y embarazada tras sus primeras experiencias sexuales.



Según los sitios especializados IMDB y Variety, cerrará la mañana del martes con 10 nominaciones, incluidas mejor director y mejor filme extranjero, dos categorías prácticamente cantadas, pero también mejor película y mejor actriz para Yalitza Aparicio, la joven maestra de origen indígena que debutó en la actuación con su interpretación de Cleo, una empleada doméstica inspirada en la niñera de Cuarón.



Glenn Close ("La esposa") aparece no obstante al frente de las apuestas, tras sus triunfos en los Globos y Critics' Choice. Lady Gaga y Olivia Colman también aparecen en competencia.



Christian Bale por su parte aparece favorito como mejor actor por su interpretación del exvicepresidente Dick Cheney, aunque Rami Malek, ganador del Globo de Oro por su encarnación de Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody" también tiene chance.



Un año después del movimiento #MeToo y el Time's Up contra el acoso sexual y más equidad en la industria, surge la pregunta si una mujer entrará entre los nominados a mejor director.



El Óscar, que cierra la temporada de premios, podría celebrarse por primera vez sin anfitrión principal desde 1989, luego que el comediante Kevin Hart, contratado para este año, decidiera renunciar tras no disculparse por unos tuits homofóbicos que había escrito años atrás.