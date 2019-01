La película mexicana "Roma" nominada al Oscar 2019 a mejor filme extranjero

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. - La mexicana "Roma", que el director Alfonso Cuarón inspiró en su propia vida, fue nominada este martes al Oscar a mejor filme extranjero, que se entrega el 24 de febrero.

Las nominaciones al Oscar se anunciaron este martes, y el filme mexicano, tal y como se había anunciado, está entre los grandes. La cinta azteca recibió 10 nominaciones al Oscar, y lideró las aspiraciones junto a "La favorita", de Yorgos Lanthimos.

"Roma", filmada en blanco y negro y distribuida por Netflix, fue nominada a:

- Mejor película

- Mejor dirección para Alfonso Cuarón

- Mejor actriz, Yalitza Aparicio

- Mejor actriz de reparto, Marina De Tavira

- Mejor dirección de fotografía, Cuarón

- Mejor filme extranjero, por México

- Mejor diseño de producción

- Mejor edición de sonido

- Mejor mezcla de sonido

- Mejor guión original, Cuarón





También fueron nominadas a mejor película extranjera:



"Capernaum" (Líbano)

"Shoplifters" (Japón)

"Cold War" (Polonia)

"Never Look Away" (Alemania)