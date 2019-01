Desaparece avión con el futbolista argentino Emiliano Sala  

PARÌS, FRANCIA. - El futbolista argentino Emiliano Sala viajaba a bordo de un pequeño avión que desapareció en la costa de la isla de Guernsey, cerca de Normandía, dijo este martes la autoridad de aviación civil de Francia.



Un funcionario que participaba de la búsqueda dijo que no prevé encontrar sobrevivientes.



La avioneta desapareció del radar el lunes por la noche sobre el Canal de la Mancha al volar de Nantes, Francia, a Gales, donde Sala debía incorporarse al Cardiff de la Liga Premier.



El oficial jefe de búsquedas aéreas de las islas del canal, John Fitzgerald, dijo a The Associated Press que no espera “encontrar a persona alguna con vida. Creo que la guardia costera tampoco. No sabemos cómo desapareció”.



En declaraciones vía telefónica, Fitzgerald añadió que el avión “simplemente desapareció. No hubo conversación por radio”.



La autoridad marítima regional francesa movilizó un helicóptero de búsqueda.



Sala, un delantero de 28 años natural de Cululú, Santa Fe, militaba en el Nantes francés hasta el viernes, cuando firmó un traspaso récord con el Cardiff.