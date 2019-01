Dueño de Odebrecht no sabe si pagó coimas en Honduras

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marcelo Odebrecht, un empresario brasileño dedicado al rubro de la construcción,y protagonista de uno de los escándalos de corrupción más grandes de Latinoamérica, desconoce si funcionarios hondureños fueron sobornados por sus emisarios.

El magnate brasileño fue interrogado el pasado 14 de diciembre por dos fiscales hondureños: uno de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetcoop) y el otro de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

“Lo que él dice es desconocer totalmente todo tipo de acuerdo que hayan podido tener sus delegados con Honduras”, reveló una fuente del MP, ligada a esta investigación.

Odebrecht compareció junto a su abogado a la Procuraduría de Sao Paulo donde fue interrogado por los fiscales del MP.

El magnate brasileño confesó haber sobornado a una buena parte de la elite política de América Latina. Ahora mismo guarda arresto domiciliario en Brasil, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades de investigación de su país.

“Él tiene delegados a nivel mundial y se supone que tienen todas las facultades para tomar decisiones acerca de la empresa, en este caso él se está refiriendo a los delegados que tiene en México, que fueron los que negociaron en Honduras y los dos primeros a los que se les recibieron las declaraciones”, señaló la fuente.

Sobre el supuesto pago de sobornos en Honduras, manifestó que “el señor no puede confirmar absolutamente nada, si se hizo o no se hizo un acuerdo o contrato con Honduras y si no se hizo también desconoce las razones por las cuales no

se concretizó”.

Sus emisarios llegaron al país en el gobierno de Manuel Zelaya para negociar la construcción de las represas hidroeléctricas Los Llanitos y Jicatuyo en Santa Bárbara.

Las investigaciones de la Fiscalía hondureña se mantienen abiertas y ahora se centrarán en corroborar una información netamente financiera.

“Lo que nos hace falta es una documentación todavía e insistir un poquito por la línea de agotar una información financiera para saber si detectamos alguna transferencia, pero después de eso la tenemos difícil, así como para decir que tenemos algo que podamos presentar ante los tribunales”, señaló la fuente.