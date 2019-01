Tekashi 6ix9ine será defendido por el abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Kifano ‘Shotti’ Jordan, representante del rapero Tekashi 6ix9ine, contrató al abogado Jeffrey Lichtman para que lleve su caso; él también es la defensa legal de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. La información fue divulgada por el portal Complex.



Al parecer Jeffrey Lichtman se unirá a la defensa del polémico cantante, después de que Scott E. Leemon, abogado de Kifano ‘Shotti’ Jordan, solicitara dejar de trabajar en el caso porque no le cumplieron con los pagos por sus servicios legales.



Actualmente, Tekashi 6ix9ine está acusado de formar parte de la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, además se le imputan los delitos de robo, detonación de arma de fuego y presuntos nexos con el crimen organizado.



No es la primera vez que Tekashi 6ix9ine coincide con "El Chapo". También trascendió que un supuesto sobrino del capo mexicano lo amenazó.



Según el reporte, le dejaron un correo de voz diciéndole: “Mi tío (está) en Nueva York”, “Guzmán Loera… los hijos de mi tío controlan todo Estados Unidos”.

