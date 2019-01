¿Por qué Eiza González no piensa unirse al reto viral 10 year challenge?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Para Eiza González el reto viral 10 year challenge, en el que todos los famosos muestran su antes y después, es algo que "habla sobre apariencias y sobre ser menos o más atractivo".



A través de un extenso mensaje, la cantante y actriz mexicana de 28 años, explicó a sus fans porqué no piensa ser parte del reto que ha acaparado la atención durante los primeros días de 2019.



A continuación su crítica contra el 10 year challenge:

"No estoy entendiendo el punto de este #10YearChallenge ¿Es sobre hablar de apariencias y sobre ser menos o más atractivo? ¿Qué tal si nos desafiáramos a ir a juntar basura y quien levante más gana? O desafiarnos a motivarnos a ser mejores personas mañana que hace 10 años. Es decir, hace 30 años no podíamos usar el mismo baño que otras etnias o las personas estábamos divididas por el color de nuestra piel, ¿Qué tal si hacemos el #10YearChallenge para ser una mejor generación para los próximos a tener 10 años de edad”, escribió a través de Instagram Stories.

Muchos seguidores piensan que la verdadera razón de negar unirse al famoso reto, es que ella sí tuvo un cambio radical físico en la última década.



Aunque no ha confirmado si se realizó cirugías, las imágenes que la muestran en "Lola, érase una vez", evidencian que Eiza González ha cambiado mucho.