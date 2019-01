Diez datos que debes saber de la vía rápida sobre el río Choluteca en la capital

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- La vía rápida será habilitada en marzo de 2019. Un proyecto comprendido de cuatro carriles y seis rampas de acceso que permitirán un desplazamiento desde el bulevar Kuwait hasta el anillo periférico en dos minutos.



Con tan poco tiempo para que la obra sea aperturada, EL HERALDO te brinda una lista de los 10 datos que debes saber sobre esta construcción:



1) El imponente proyecto

La vía rápida tiene una longitud de 1.6 kilómetros, pero con la ampliación de calles supera los tres kilómetros.



2) Tiempo

A una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, bastan 120 segundos para cruzar la monumental obra de infraestructura vial.



3) Doble función

Los conductores que viajen desde el bulevar Kuwait podrán ingresar a la vía rápida por un puente a desnivel de 800 metros de longitud, que es en doble vía, es decir de entrada y salida.



4) Debes tener en cuenta que...

Al llegar al extremo sur de la vía rápida que conecta con el periférico los conductores tendrán dos rampas de salida.



En el carril izquierdo está una rampa que conduce al parque empresarial para conectar al periférico con rumbo a La Cañada. La otra rampa conecta con el carril del anillo que va hacia el aeropuerto Toncontín.



5) La espera está por culminar

Los cuatro carriles ya fueron finalizados, al igual que las rampas que conectan con el anillo periférico, solo se realizan trabajos de limpieza y señalización.



6) No hay excusa para no utilizarlo

En el caso que los conductores quieran viajar por la vía rápida desde el sur hacia el Kuwait, tendrán dos formas de hacerlo: las personas que se desplazan por la trocha de sur hacia oriente del anillo periférico podrán acceder usando el retorno que está adelante del puente Río Grande y rodear una gasolinera.



Entre tanto, los conductores que van sobre la trocha hacia el sur, podrán tomar la rampa que se ubica a unos metros luego de ingresar al retorno del puente Río Grande.



7) Sin preocupación

También se construyeron aceras para que las personas se puedan desplazar con tranquilidad.



8) Conveniencia

A unos 500 metros del anillo periférico hay un retorno para que los conductores tengan la oportunidad de retornar al corredor vial.



9) Renovación

De acuerdo con el diseñador y supervisor de la obra, Daniel Sansur, este proyecto no es inundable, pues se mejoró el cauce del río Choluteca.



10) Finalidad

El objetivo de este proyecto es descongestionar el tráfico que se forma en el bulevar Fuerzas Armadas y en la zona sur del anillo periférico.