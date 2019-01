José Ernesto Mejía: "Hay tres técnicos y uno de ellos es Coito"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras varios rumores que ya colocan al estratega uruguayo Fabián Coito como nuevo entrenador de la Selección de Honduras y que percibiría un salario de 75 mil dólares mensuales el secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía, salió al paso para desconfirmarlo.



"Efectivamente salió una información que no era correcta, es algo erróneo, pero el medio que lo publicó ya rectificó y quiero decir que la Comisión Nacional de Selecciones, el Comité Normalizador tienen en cuenta las finanzas de la Fenafuth y ese es un sueldo desproporcionado para la realidad no solamente de la Federación sino que también del país", dijo José Ernesto Mejía.



Y agregó: "Pagar ese sueldo en este momento sería una autentica grosería, en ese sentido se está trabajando bastante para traer un buen técnico que quiera venir a trabajar con jóvenes como lo hemos dicho desde hace dos años".



Sobre los candidatos que hay en carpeta para ser tomados en cuenta expresó. "Hay tres técnicos con los que se están hablando actualmente y uno de ellos es Coito, que es un técnico que tiene un gran recorrido y que no ha llegado a la mayor de Uruguay porque hay un maestro allí que con la edad que tiene sigue trabajando".



El estratega uruguayo Fabián Coito es uno de los que más se menciona que estaría siendo presentado para tomar las riendas de la Selección de Honduras.



"Coito ha hecho méritos suficientes en selecciones, Uruguay es la actual campeona de Sub-20 y hay dos técnicos más que están siendo analizados, pero creo que el que llegue será del agrado de la gente", comentó Mejía.



El secretario además explicó parte de las características que están buscando en el nuevo entrenador de la Bicolor. "El técnico que venga tiene que saber que hay mucho trabajo, pero también hay mucha calidad y jugador que promete mucho y estamos seguro que nos llevará al Mundial de Qatar 2022".



Además añadió: "Nosotros necesitamos un técnico que haya manejado selecciones, que pueda venir a trabajar con jóvenes y es por eso que los tres que están allí tienen esas virtudes, por eso hay que tener ese compas de espera porque se está trabajando fuerte con ellos y esperamos que en la primera semana de febrero se esté dando el nombre".



Los otros dos nombres de los técnicos que están en carpeta no se han querido confirmar de parte de los miembros de la Fenafuth y siguen con ese pensamiento hasta ahora.



"Les puedo decir que hay tres técnicos que son reconocidos y dar los tres nombres sería un poco desacertado de parte nuestra porque van a quedar dos que no serán contratados y al final eso en su currículum pesa", indicó.



"Hay que tener la certeza que tanto como Rafael Villeda, como Javier Atala, Mateo Yibrim y el Comité Normalizador están trabajando fuertemente para darle un buen técnico a la Selección Nacional que promete mucho con una gran juventud", confirmó.



Una de las cosas que dejó claro fue que no será un entrenador del ámbito nacional. "La Comisión de Nacional de Selecciones ha sido clara que se está trabajando con tres entrenadores que son internacionales".