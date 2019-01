Decapitan a hombre en Intibucá y se llevan su cabeza

INTIBUCÁ, HONDURAS.- Una persona fue decapitada la mañana de este lunes en el sector de Guanacaste, San Marcos de la Sierra, Intibucá, zona occidental del territorio hondureño.



La víctima mortal responde al nombre de Alberto Vásquez, de 47 años de edad. En el lugar no fue encontrada su cabeza por las autoridades, quienes continúan con la búsqueda.



Uno de sus hermanos, quien no fue identificado, aseguró que su hermano no tenía problemas "absolutamente" con nadie, sin embargo, reveló tomaba alcohol de forma regular.



El hecho violento fue reportado a las 7:00 de la mañana a la Policía Nacional, quienes se apersonaron al área para proteger la escena del crimen a la espera de los entes de investigación.



Personal de Medicina Forense se traslada hasta la región para realizar el levantamiento cadavérico y tratar de localizar la cabeza de la persona asesinada con saña.

