Eclipse total en la noche del domingo en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Luna tendrá un tono rojizo durante la noche del domingo al lunes, durante un eclipse total que se podrá disfrutar por completo en las Américas y será parcialmente visible desde Europa y África.



La Luna llena se verá relativamente más grande de lo normal porque estará cerca de la Tierra, a 358, 000 kilómetros, por lo que se puede considerar como "Super Luna".



Además, en dirección este, Venus y Júpiter brillarán en el cielo nocturno.



¿A qué hora?

Desde las 8:30 PM: durante una hora y dos minutos, la Luna estará completamente en el cono de sombra de la Tierra. Pero no será invisible, sino que tendrá un tono rojo oscuro.



¿Visible desde dónde?

En América el efecto se verá plenamente, ya que se producirá en mitad de la noche.



Europa y África occidental verán el eclipse, pero no hasta el final. Europa del Este podrá observar el comienzo de la fase total, pero no el final. El norte y el oeste de África disfrutarán de la de salida de la fase total, pero se perderán la última fase parcial.



Francia, Bélgica, España y Reino Unido lo verán todo.



En general, cuanto más al este, el eclipse será al amanecer y el acontecimiento se verá "acortado".



¿Por qué roja?

En todos los eclipses lunares totales, el satélite aparece cobrizo. Los estadounidenses llaman a este efecto "Luna de sangre".



Durante un eclipse, los rayos del Sol impactan directamente sobre la Luna porque la Tierra está en el medio. Estos rayos solares son filtrados por la atmósfera: los rayos rojos se desvían hacia el interior del cono de sombra y, por lo tanto, hacia la Luna, mientras que los azules divergen hacia el exterior.



"El brillo de la luna debería disminuir en un factor de aproximadamente 10,000 cuando esté completamente envuelto por las sombras de la Tierra".



Para los entusiastas de la fotografía, este es un parámetro importante a considerar especialmente para el ajuste del tiempo de exposición: normalmente de 1 s a 4 s para una lente abierta en F/8", dice el Observatorio de París.



Los eclipses lunares totales o parciales ocurren al menos dos veces al año, dice Florent Deleflie, astrónomo del Observatorio París-PSL, aunque no son visibles en todas partes.



Es raro poder observar completamente eclipses totales, como será el caso el lunes.