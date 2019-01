¿Charlize Theron y Brad Pitt son novios?

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Que el actor Brad Pitt sea conocido, entre otras cosas, por conquistar a las actrices más guapas de Hollywood no es un tema nuevo. Pero tras su ruptura con Angelina Jolie en 2016 no se le había relacionado con alguien, hasta ahora.



Al parecer, Pitt seguirá siendo fiel a su estilo. Esta vez su conquista sería la guapa actriz sudafricana Charlize Theron.



La información aún no ha sido confirmada por ninguno de los dos artistas, sin embargo, el medio The Sun se atrevió a relacionarlos tras haber recibido información, de fuentes cercanas a ambos, de que estarían comenzando una relación.



De acuerdo con The Sun, el romance de Theron, de 43 años de edad, y Pitt, de 55, habría iniciado a fines de 2018, en vísperas de Navidad.



“Se han estado viendo casualmente durante casi un mes. Han sido amigos durante algún tiempo, irónicamente, a través de Sean (Penn), pero la relación se ha puesto más seria", dijo una fuente al medio inglés.



De igual manera, el rumor crece tras haber sido vistos juntos después de asistir a distintas proyecciones de películas en Los Ángeles, California.



"Brad se acercó a Chateau, después se cambió de ropa y se unió a Charlize en un rincón de la barra. Ella estaba tomando un cóctel de vodka mientras él tomaba agua mineral", relató un testigo a The Sun.



"Estuvieron ridículamente toquetones. El brazo de él rodeaba la espalda de ella. En un momento le guiñó un ojo (...) Brad parecía muy cómodo en esta situación, a los dos se los veía muy contentos", cita el medio.



Por su parte, los seguidores de ambos artistas están a la espera de que se confirme si están saliendo o no.