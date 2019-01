La señal que indica que Gonzalo Higuaín está más cerca del Chelsea

ROMA, ITALIA.- El atacante Gonzalo Higuaín no entró en la lista de convocados del Milan para su partido del lunes en el campo del Génova, lo que parecer reforzar todavía más la posibilidad de un pase inminente del argentino al Chelsea.



Gennaro Gattuso incluyó en su lista a 23 hombres e Higuaín no es uno de ellos. No aportó explicaciones sobre esta ausencia.



Durante la Supercopa de Italia que el Milan perdió esta semana ante la Juventus en Arabia Saudita, Higuaín fue suplente. Jugó los veinte últimos minutos de ese partido, mostrándose muy nervioso sobre el césped.



El exatacante del Real Madrid y de la Juventus, de 31 años, está teniendo una temporada difícil en el Milan, donde está cedido por el equipo turinés. Desde hace semanas, la prensa especula con el gran interés del Chelsea por hacerse con sus servicios.



El entrenador actual de los londinenses es Maurizio Sarri, que entrenó a Higuaín en la temporada 2015-2016 en el Nápoles, cuando el 'Pipita' logró el récord histórico de goles en una temporada de la Serie A, con 36 dianas.



La cesión de Higuaín costó al Milan 18 millones de euros para esta temporada y está acompañada de una opción de compra de 36 millones de euros.



Para que pueda irse al Chelsea, la Juventus debería obtener una importante compensación económica, mientras que el Milan buscaría otro atacante, que según la prensa podría ser el polaco Krzyzstof Piatek, del Génova.