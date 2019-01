Nicky Jam actuará con Will Smith en la tercera parte de "Bad Boys"  

Nicky Jam y Will Smith el año pasado trabajaron juntos en la canción oficial para el Mundial de Rusia 2018, 'Live it up'.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. -El cantante Nicky Jam será parte del elenco de la tercer entrega de la película "Bad Boys", junto a Will Smith y Martin Lawrence.



"Bad Boys for Life" es el título de la última cinta de la trilogía, que comenzó en 1995, y está previsto que llegue a los cines en enero de 2020.



En el elenco también participará Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Jacob Scipio, Dj Khaled y Paola Nuñez.



Nicky Jam y Will Smith el año pasado trabajaron juntos en la canción oficial para el Mundial de Rusia 2018, "Live it up".



El reguetonero ya tiene experiencia en la actuación por su participación en "xXx: Return of Xander Cage", junto a Vin Diesel.

