Once equipos de la Championship se quejan del espionaje de Marcelo Bielsa

LONDRES, INGLATERRA.- Once clubes más de la Championship (2ª división inglesa) escribieron a las autoridades del campeonato por el caso del espionaje admitido por el entrenador del Leeds United, Marcelo Bielsa, que ha provocado un gran revuelo en el país.



El Leeds es el líder de la Championship, pero en los últimos días está inmerso en una polémica. La pasada semana, tras la victoria 2-0 sobre el Derby, el 'Loco' Bielsa reconoció que había enviado un espía al entrenamiento del rival.



El miércoles, Bielsa explicó sus métodos para preparar los partidos y que el espionaje a los rivales era sistemático. La Liga Inglesa de Fútbol (EFL) había abierto el martes una investigación.



El Derby ya se había quejado ante la EFL, que anunció que once equipos más se habían comunicado con ellos por este asunto.



"La solicitud de los once clubes de la Championship será considerada como parte de la actual investigación que ha comenzado", explica la Liga Inglesa de Fútbol en un comunicado.



Esa investigación debería determinar si Bielsa ha roto o no las normas de la EFL o de la Federación Inglesa de Fútbol (FA).