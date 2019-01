Donald Trump: Controlar caravana migrante "no es fácil"; doblarán seguridad fronteriza

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- "México no está haciendo nada para detener la caravana que ahora está completamente formada y se dirige a los Estados Unidos", con estas palabras, escritas en un tuit, el presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió este sábado contra las políticas mexicanas que han permitido el ingreso de miles de migrantes desde octubre pasado.



Trump, mediante el mismo tuit publicado la mañana de este sábado, agregó que la seguridad fronteriza debe ser reforzada ya sea con el muro de acero, que le costará a Estados Unidos unos 5,700 millones de dólares, o doblando la cantidad de agentes en la zona para evitar el cruce ilegal de migrantes.



"Paramos los últimos dos - muchos todavía están en México pero no pueden atravesar nuestro muro, pero se necesitan muchos agentes fronterizos si no hay muro. ¡ No es fácil!", finalizó el mandatario.

Este fue el tuit que publicó Donald Trump.







La crisis migratoria de Estados Unidos se ha agravado en los últimos meses, ante la presencia en la frontera de miles de migrantes centroamericanos que conforman las caravanas y que buscan llegar a suelo norteamericano. Trump se ha referido a ellos como "criminales" e "invasores".



El pasado 14 de enero partió de Honduras la nueva caravana migrante, conformada por unas dos mil personas, entre niños, adultos mayores, mujeres y hombres, quienes emprendieron la peligrosa ruta en busca de una vida llena de oportunidades en la tierra del Tío Sam.

México recibe caravana

La nueva política migratoria de México, que permite permanecer un año en su territorio a quienes arriban huyendo de la pobreza y violencia con la intención de llegar a Estados Unidos, apunta a "reconocer la relevancia" de la relación con Centroamérica, dijo un funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM).



La decisión "reconoce la relevancia de nuestra relación con Centroamérica y en especial con el Norte de Centroamérica", integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras, dijo en rueda de prensa Tonatiuh Guillen, comisionado del INM.



El funcionario realizó estas declaraciones al entregar las primeras diez "tarjetas de visitante por razones humanitarias" a nueve hondureños y un salvadoreño que forman parte de una masiva caravana de migrantes que intentan atravesar México para llegar a Estados Unidos.



Cientos de migrantes permanecen en el parque de Tecún Umán, ciudad guatemalteca fronteriza con México, para iniciar los trámites y acogerse a ese beneficio que les permite tener empleo, educación y servicios de salud básicos.



"Este cambio, esta tarjeta está generando un nuevo paradigma en el tratamiento de la población migrante en México", afirmó Guillen en la conferencia ofrecida en el puesto fronterizo mexicano de Ciudad Hidalgo.



Asimismo, aclaró que la modificación "es una regulación de Estado, es una política de Estado".