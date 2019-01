Maylor Núñez acepta el reto que le espera en la banda derecha de Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de la lesión de John Paul Suazo, la banda derecha del Olimpia quedó mermada y solo cuenta con Maylor Núñez en ese puesto, por lo que le espera un reto muy grande para demostrar su cualidades.



El futbolista asegura que este es el momento que debe aprovechar. "Tengo que aprovechar la oportunidad que me queda, pero hay que seguir trabajando y darlo todo en la cancha y seguir sumando partido".



A la vez, Núñez es claro que tampoco se puede relajar solo porque no tienen quien le pelee ese lugar en la banda derecha. "Más por eso no me tengo que relajar, tengo que apretar y ganarme el puesto".



El lateral derecho de los albos confiesa cuales son las peticiones que tiene de parte del técnico Keosseián. "Atacar bastante, subir sin el balón, la pelota va caer allá y aprovechar. Además hay que mandar centros para los delanteros que tenemos".



Encarar este Torneo Clausura como duelo solitario de este puesto no le causa mayor carga asegura el lateral. "Presión no hay, yo voy a seguir trabajando, voy a jugar mi fútbol que es atacar y defender".



Este siempre fue su deseo. "Yo siempre soñé con jugar aquí y ahora hay que aprovechar el momento. Yo estoy solo en este puedo de lateral y me toca apretar", finalizó.