Una caravana de casi 400 inmigrantes centroamericanos logra entrar a Estados Unidos

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS.- Una caravana casi 400 inmigrantes centroamericanos fue detenida el lunes pasado por agentes de Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tras lograr cruzar por debajo del muro de la frontera en el sector de Yuma, Arizona. Las personas siguen ahora el proceso de asilo.



La detención de 376 indocumentados fue confirmada este viernes por la cuenta de la regional de la Patrulla Fronteriza de Arizona en Twitter (@CBPArizona). Para las autoridades representa el mayor grupo de inmigrantes solicitantes de asilo en un mismo hecho, según recogieron varios medios estadounidenses.



@CBPArizona acompañó la publicación con un video que muestra a decenas de personas caminando por la zona y otro de la gente en fila a la espera de reportarse a los oficiales.

“Grupo de 376 centroamericanos cruzó ilegalmente desde México e inundaron a agentes de en el sector de Yuma el lunes por la mañana”, escribieron las autoridades.





Group of 376 Central Americans illegally crossed from Mexico and inundated agents in #Yumasector on Monday morning. Almost all were families or unaccompanied juveniles. #NationalSecurity #SouthwestBorder pic.twitter.com/dWzS0LCgCV