Calculadora Deportiva a Geovanni Gómez: "Disfruto más la radio, mi escuela fue la de Diógenes Cruz"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un periodista deportivo de esos que casi no se encuentran en Honduras, así es Geovanni Gómez, fiel a su estilo informativo y ameno; nos recibió muy amablemente en su lugar de trabajo para probarse con nuestra Calculadora Deportiva.



Previo a la ronda de preguntas que han puesto a temblar a la mayoría de los invitados, Geovany Gómez se acomodó en su set de Televisión Nacional de Honduras, para contarnos cómo han sido los 30 años en la cobertura periodística en el país.



"Desde que estaba en el Instituto San Miguel me decía un compañero que iba ser periodista, a pesar de que mi sueño era ser piloto, ahora cuando me lo encuentro lo hago responsable de esto", dijo entre risas el experimentado periodista.



Radio Cadena Noticias fue el primer medio donde Giovanni Gómez tomó un micrófono por primera vez y así comenzó a construir su carrera profesional. "Además trabajé para HRN, Radio América, As Deportiva, Esférico, Diario Tiempo, El Periódico, La Tribuna, Vica TV, Telenisa, Honduvisión, Hondured, Canal 11 y Televicentro".





















De toda esa gran experiencia en medios de comunicación en Honduras, Giovanni se considera un periodista más informativo y de entrevista. "Yo siempre disfruto más la radio, mi escuela viene de Diógenes Cruz, me gusta el periodismo de mucha entrevista y no de tanto debate. Yo soy más noticioso".



Como la mayoría de nuestro invitados también es seguidor del Motagua. "Mi papá era Olimpia, él siempre me llevaba al estadio en los años 70's, pero yo siempre me incliné por los azules y sufrí mucho porque en ese tiempo fueron 13 años que no quedaron campeones".



También nos regaló unos minutos para hablar de algo que tanto nos apasiona a todos los hondureños, la Selección de fútbol de Honduras: "No me gusta Fabián Coito para Honduras, puede ser lo que dice Carlos Prono sobre un binomio entre Héctor Vargas y Diego Vazquez, creo que se han ganado el derecho de estar en el país."



Así que sin más preámbulo veamos a continuación cómo le fue Geovanni Gómez en nuestro segmento semanal Calculadora Deportiva.