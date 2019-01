Romell Quioto confirma su separación de Kathleen Almendarez: "La decisión es ajena a terceras personas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Solicitando "respeto" y "comprensión" el legionario hondureño Romell Quioto confirmó en las últimas horas que decidió separarse de su esposa Kathleen Almendarez.



A través de un extenso mensaje, publicado en su perfil verificado de Instagram, ahondó en los motivos de la "difícil decisión", además, aclaró que todo es "ajeno a terceras personas".



A continuación el mensaje íntegro de Quioto:

"Ante versiones que han empezado a circular y con el fin de evitar más especulaciones me dirijo a ustedes con la intención de aclarar mi situación personal actual, oficializando mi separación con la madre de mi hija, Ava Quioto, que mantuve durante tres años y ocho meses.



A pesar de que intentamos salir adelante desde hace un tiempo a la fecha nuestra relación empezó a atravesar muchos problemas y a fracturarse. Los años pasan, las personas cambian, evolucionan y en ocasiones toman caminos diferentes, poco a poco con el pasar del tiempo uno se da cuenta que su compañero de viaje está en otro vagón. Esta decisión es completamente ajena a terceras personas.



Absolutamente todas las situaciones en la vida de una pareja son entre dos personas, es por eso que pido y agradezco de ante mano a toda la gente su profunda compresión y respeto ante esta situación.



La decisión no fue fácil por el amor incondicional a mi hija, pero ella merece una madre y un padre feliz. Manteniendo siempre una relación de cariño y respeto hacia la madre de mi hija Kathleen Almendarez.



Ojalá todas las separaciones se hicieran desde la madurez de dos personas que ya no se hacen felices y deciden tomar caminos separados. Abrazos".