Cristiano Ronaldo deberá estar presente para ser condenado por fraude fiscal en Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El astro del fútbol Cristiano Ronaldo deberá comparecer el martes ante el tribunal de Madrid que le impondrá una pesada multa de 18,8 millones de euros por fraude fiscal, al habérsele negado intervenir por videoconferencia, indicó este viernes un portavoz de la corte.



"Se ha denegado la videoconferencia, por lo que tiene que estar presente" en el juicio del martes 22 en la Audiencia Provincial en el norte de Madrid.



Ese día, al delantero portugués será condenado a una multa de 18,8 millones de euros así como una pena de dos años de cárcel, pero que no se ejecutará, algo habitual bajo la ley española en las penas de hasta dos años a personas sin antecedentes.



Esa condena es producto de un acuerdo al que llegaron los abogados del jugador y el fisco español. De no haberse alcanzado, Ronaldo podría haber recibido una multa de 28 millones de euros y una condena de tres años y medio de cárcel, que hubiera tenido que ejecutarse, según el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda de España.



El acuerdo permitirá cerrar la causa contra la estrella de 33 años por haber escondido los ingresos por sus derechos de imagen mientras jugaba en el Real Madrid.



El cinco veces ganador del Balón de Oro traspasado en julio a la Juventus de Turín fue acusado de haber usado una red de empresas en jurisdicciones extranjeras con una fiscalidad laxa --como las islas Vírgenes británicas o Irlanda-- para evitar pagar los impuestos correspondientes.



Los problemas judiciales no se acaban para el jugador: enfrenta una denuncia de una exmodelo estadounidense de que la habría violado en 2009 en Las Vegas, unas acusaciones negadas vehementemente por Cristiano Ronaldo.



Al igual que Ronaldo, otras estrellas del fútbol han tenido problemas con el fisco español, como su antiguo gran rival en el Barcelona, el argentino Lionel Messi, condenado en 2016 por fraude fiscal a una multa de 2 millones de euros y una pena de 21 meses de prisión, sustituida posteriormente por una multa adicional de 252.000 euros.