José José "está secuestrado por mi hermana" asegura Joel, hijo del cantante

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La controversia en torno a la vida del famoso cantante José José no se detiene. Recientemente José Joel, hijo del intérprete, acusó directamente a su hermana menor Sarita Sosa Salazar de tener "secuestrado" a su padre.



"La situación con mi papá es lo que ya va para 4 meses, de tener un aislamiento, de tener un secuestro, porque no hay otra palabra. El señor está secuestrado por parte de Sarita, mi hermana. No sabemos nada de él. Estamos viendo la manera de poder resolver y llegar con él. No hubo un ¡Feliz Navidad¡, ni un ¡Feliz Año Nuevo!", dijo durante una entrevista al programa Ventaneando.



El joven también confesó que su hermana "quiere quedarse con todo el pastel", refiriéndose al dinero de su padre.



"La situación está fea ya hay nietos de por medio, está el público, y con tal de estar haciendo lo que hace, esta mujer lo tiene amagado. Sarita tiene miedo de que se vaya a quedar sin el dinero, no veo más allá que no sea el hecho del dinero", reveló.



Actualmente el "Príncipe de la Canción" se recupera tras librar la batalla contra el cáncer de páncreas.



Su hija Sarita determinó llevárselo a vivir a Estados Unidos, pero los demás hijos del mexicano reclaman que no tienen contacto con él.

