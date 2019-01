¿Por qué se detuvo la exportación de hondureños a ligas de Europa?

Deportes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace 10 años Honduras tenía futbolistas en las mejores ligas de Europa: David Suazo era nuestro abanderado en el Inter de Milán; Wilson Palacios jugaba Champions con el Tottenham y Maynor Figueroa brillaba en el Wigan inglés.

Hoy solo nos queda Anthony Lozano con un futuro incierto en el fútbol español.

La pregunta que se hacen muchos aficionados es ¿por qué dejamos de exportar a las grandes ligas? Y las respuestas son muchas. Los agentes de los jugadores son los que se encargan de ubicar a nuestros deportistas y tienen su teoría.

Todo radica en la Selección

Cuando la Selección Nacional va a los mundiales es cuando se abren las puertas del extranjero. Quedar fuera de Rusia 2018 fue un duro golpe que dejó secuelas y pocos creen en el talento catracho.

Víctor la Muma Bernárdez trabaja para JM10sport, una compañía de representación y asesoramiento de futbolistas. El exdefensor reconoce que “nuestra Liga Nacional no la mira nadie y si no estás jugando en la Selección difícilmente te van a contratar

La Muma sabe lo duro que es para un catracho llegar al Viejo Continente. “La consigna nuestra en la empresa con la que trabajo es llevar más hondureños a Europa, pero para eso el hondureño tiene que pelear más, picar piedra si es posible. A veces no queremos esforzarnos y lo bueno cuesta”, dijo el ex-Motagua.

La empresa de Muma acaba de colocar a Bryan Moya en el Zulia de Venezuela. Bernárdez cuenta que a veces el dirigente pone trabas para que no se den los fichajes.

“Al directivo le falta aprender muchas cosas, quiere ganar de un solo los millones por la venta de un jugador y no piensa en el futuro; Olimpia por ejemplo vendió a Wilson Palacios y en las ventas posteriores siempre ganó. El tema es que el directivo no le cierre las puertas al jugador cuando venga una buena oferta del extranjero en la que ganen todos”.

Hay mucho por mejorar

Paulo Hernández ha sido el agente de futbolistas hondureños con mayor éxito y ha sido el máximo exportador de catrachos a las ligas más importantes del mundo. El español llevó al Choco Lozano a Barcelona, a Jerry Bengtson a Belgrano y también fue responsable de que Bryan Acosta fichara con el Tenerife y recientemente Christian Cálix con el Atlas.

El agente maneja diferentes mercados y cuenta: “Hay que ser imaginativo y tengo que ver dónde puedo competir. No puedo llevar hondureños a un equipo donde no les van a hacer caso porque no es lo mismo vender a un hondureño desde la Liga de Honduras que desde una liga fuera de Honduras. Una vez que se muestran en el exterior es más sencillo porque los clubes ven el rendimiento y no la nacionalidad”.

Paulo Hernández ha trabajado mucho con Olimpia, el club que ha exportado los mejores legionarios. “Don Rafael Ferrari (QEPD) es uno de los dirigentes deportivos más inteligentes con los que yo he tratado. Él vendía caro porque sabía que el producto que tenía era bueno”, recordó el contratista español.

Luego aconseja a los futbolistas jóvenes de nuestro país a trabajar mucho para emigrar a las grandes ligas. “De las selecciones menores de Honduras yo veo entre cinco y seis jugadores que pueden llegar a las ligas de Europa, no veo más”.

Otra de las recomendaciones que hace Paulo Hernández para que la legión vuelva a tener embajadores en las mejores ligas del mundo es que “se debe mejorar en la infraestructura y en la capacitación de los entrenadores hondureños... a mejores profesores, mejores alumnos”. ¿Algún día podremos volver a ver hondureños en la Serie A y la Premier League?