Francisco Portillo: “La situación en la frontera está muy complicada”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Francisco Portillo, presidente de la Asociación de Hondureños en Miami Francisco Morazán, aseguró que hay mucha preocupación en los connacionales en Estados Unidos por la salida de la nueva caravana.

“La situación en la frontera está muy difícil, hay un gran riesgo de sufrir, hay mucha gente aun parada en Tijuana”, comentó Portillo.

Explicó que las posibilidades de obtener asilo en Estados Unidos son mínimas y “debe ser información real si en verdad corren peligro, para que el asilo sea creíble, pero de 100 califican dos o tres”.

Aseveró que es importante pedirles “a los hondureños que no arriesguen la vida de sus hijos en estas caravanas”.

“Todas las personas tienen derecho a emigrar, pero deben medir las consecuencias a las que se arriesgan, pero por lo demás, ya sean situaciones políticas o económicas que enfrenten tienen derecho”, comentó Porfirio Quintano, presidente de la Asociación de Hondureños en el Norte de California.

Argumentó que los riesgos siempre han existido desde que se empezó a emigrar. Sobre las posibilidades de asilo aseveró que “en Estados Unidos se asiste a todos y se le realiza igual a todos el debido proceso”.



El connacional opinó que las caravanas no alientan las políticas antimigratorias porque ya existían.

“Es difícil estimar las posibilidades de asilo”



Para el vicecanciller Isaías Barahona, “la motivación de los migrantes no es nueva porque Estados Unidos es un país enormemente atractivo”.

Para el funcionario, muchas personas se mueven de diferentes países del mundo y no solo de Honduras.

“Hacemos grandes esfuerzos para que Honduras sea tan atractivo, así que debemos educar a nuestra población y no debemos permitir que se siga desorientando al hondureño haciéndole creer que hay sueños que se pueden realizar en tres días”, dijo.

“El desarrollo y el éxito no se produce en tres días, no se produce en cruzar una frontera”. “Para algunos alcanzar el éxito no va a ser fácil, se puede alcanzar aquí”.

