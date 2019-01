Barcelona gana 3-0 al Levante con goles de Dembélé y Messi en la Copa el Rey

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona ganó 3-0 al Levante este jueves en la vuelta de octavos de final, con doblete de Ousmane Dembelé, clasificándose para cuartos de la Copa del Rey, pero pendiente de la denuncia que anunció para el viernes el Levante por alineación indebida en el choque de ida.



El Barça se adelantó con dos goles casi consecutivo de sendos disparos cruzados de Dembelé (30, 31), antes de que Lionel Messi rubricará el 3-0 (53), en un partido de vuelta dominado claramente por el equipo azulgrana.



Los azulgranas levantaron el 2-1 en cosechado en la ida, pero podrían ser eliminados en los despachos si prospera la denuncia anunciada por el Levante tras una información publicada por El Mundo este jueves.



Según ese periódico, el Barça alineó en la ida al jugador del filial Juan Brandáriz 'Chumi', sancionado por acumulación de tarjetas en la liga de la segunda división B, el fin de semana anterior.



Para el Barça, Chumi debía cumplir su sanción en el campeonato nacional y no en la Copa.



A la espera de que se concrete esta denuncia, el Barça estará el viernes en el bombo de cuartos junto al Betis, que este jueves empató 2-2 en el campo de la Real Sociedad.



El Betis se adelantó con un gol de Sergio Canales ajustado al palo (37), pero poco después Igor Zubeldia equilibró con un disparo de volea (39).



Tras el descaso, Mikel Merino puso el 2-1 con un gol de cabeza en plancha (63), antes de que Loren Morón conectara un disparo en el área para poner el 2-2 (70), que daba el pase al Betis gracias al valor doble de los goles en campo contrario.



La peor noticia fue la expulsión en descuento por doble amonestación del argentino Giovani Lo Celso, que no podrá estar en la ida de cuartos de final.



Este jueves también se clasificó el Espanyol al ganar 3-1 al Villarreal, con doblete de Borja Iglesias, después del empate 2-2 de la ida.



El equipo 'perico' se adelantó con un penal transformado por el argentino Pablo Piatti (35) y Borja Iglesias amplió la cuenta también de penal (37).



Antes de llegar al descanso, el nigeriano Samuel Chukweze soltó un disparo para recortar distancias (42), pero Borja Iglesias repitió rematando al saque de un córner para hacer el 3-1 (74).



El Villarreal aumentó en la segunda parte su presión sobre un Espanyol replegado, pero no pudo darle la vuelta al partido.