Carlo Costly es nuevo jugador del Marathón

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Carlo Cotly, exjugador de Olimpia y la Selección de fútbol de Honduras, ha firmado contrato con Marathón para las próximas dos temporadas.



El Cocherito finalmente se decidió por el equipo sampedrano para jugar el torneo de Clausura.



"Me siento bien de venir a Marathón. Me siento agradecido y alegre por esta oportunidad que me están dando", fueron las primeras palabras de Carlo Costly tras firmar con los verdes.



El delantero de 36 años, vestirá su cuarta camiseta diferente en la Liga Nacional de Honduras. Platense fue el equipo que lo dio a conocer, posteriormente jugó el fútbol extranjero durante algunos años y a su regreso a Honduras, jugó para Real España y Olimpia.