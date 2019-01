Habilitan paso en la carretera de Olancho tras tomas en Talanga  

TALANGA, HONDURAS.- Ya está habilitado el paso vehicular en la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho después de que decenas de pobladores colocaran llantas en medio de la calle, a la altura de Talanga, como medida de presión para exigir que investiguen por presuntos actos de corrupción al edil Roosevelt Avilez López.



Antes de las 7:00 de la mañana hasta eso de las 9:00, el tramo carretero permaneció cerrado. Acompañados de pancartas con los mensajes "El pueblo de Talanga exige justicia", los manifestantes no permitieron que nadie atravesara por el sector.



La quema de llantas y la valla humana provocó que decenas de conductores particulares, unidades de transporte y conductores de rastras esperaran estancados a que liberaran la vía.



Tras pláticas con agentes policiales, al final los detractores de Avilez López accedieron a liberar la carretera.



No es la primera vez que en Talanga se originan tomas. A finales de 2018 hubo batallas campales entre seguidores y detractores del alcalde que dejaron al menos a 10 personas heridas.



Roosevelt reacciona

Ante las protestas suscitadas este jueves en Talanga, el edil Roosevelt Avilez manifestó que sus detractores lo quieren ver en la cárcel.



"Nosotros hemos trabajado en base a la ley y así hemos ejecutado los proyectos. Estas son acusaciones de la gente de Libre y quieren que me metan preso de la noche a la mañana. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ya secuestró los documentos y todo requiere un proceso", dijo.



Además, agregó que "vamos a demostrar que todo es una situación política. Yo continuaré trabajando y demostraremos que todo es completamente falso".