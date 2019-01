Liberales harán este jueves asamblea para elegir la nueva bancada

Por mayoría de votos y no firmas se definiría a las autoridades de la bancada.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los 51 diputados propietarios y suplentes del Partido Liberal han sido convocados hoy para una asamblea en la que se elegirán a las nuevas autoridades de la bancada de este instituto político.

Así lo informó la congresista Sobeyda Andino, quien fue ratificada como secretaria del conjunto de legisladores de la organización tradicional.

“Se convocó a una asamblea para mañana (jueves) para que lleguemos todos los diputados a una votación que de ahí salga un nuevo jefe de bancada”, expresó al salir de una reunión de trabajo que sostuvo con los parlamentarios afines a Luis Zelaya, presidente del PL.

Precisó que la reunión tendrá lugar a partir de las 8:30 AM en la sede de la bancada liberal al interior de las instalaciones del Poder Legislativo. “Si no se reúne el quórum necesario no se va a poder llevar a cabo la asamblea”, indicó Andino.

Lo anterior implica que se necesita la presencia de 26 congresistas “cheles” para que se pueda celebrar este encuentro, donde se sometería a votación directa a candidatos que integren la dirección de la bancada del partido de la insignia rojiblanca. Con esta convocatoria quedaría sin efecto la nómina que bajo un complot fue integrada por las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que negociaron el perdón a varios diputados expulsados a cambio de apegarse a los lineamientos de Luis Zelaya.

EL HERALDO conoció que los diputados Juan Carlos Elvir, Víctor Sabillón y Carlos Lara Watson se perfilan a ocupar la jefatura de bancada.

Elvin Santos ha declinado a continuar en la jefatura de la bancada del PL, pero vacará hasta el próximo 25 de enero, fecha en la que se instala la segunda legislatura del actual CN.

Otra convocatoria

antos salió al paso y anunció que “los liberales diputados que no asistan mañana (hoy) a la asamblea que se ha convocado para elegir a las nuevas estructuras de bancada no formarán parte entonces, y se desarrollará inmediatamente la bancada liberal independiente que tiene la venia de la directiva del Congreso para poder operar”.

Esta bancada tendría su propia estructura, así como jerarquía, donde el congresista Mario Segura lanzaría su candidatura para presidirla, subrayó. Este es uno de los hombres de confianza del ingeniero, quien no descartó que existan dos bancadas “cheles” funcionando al interior del hemiciclo legislativo.



Por otro lado, fue designada una comisión para que elabore un reglamento que defina el procedimiento de selección de las autoridades de la bancada liberal, el cual se aplicaría en las futuras elecciones. “Vamos a trabajar en un reglamento que nos permita tener las reglas claras para que todos los que aspiren a jefe de bancada o ser parte de la directiva tengan el respaldo del Partido Liberal y todos los dirigentes”, confirmó Víctor Barahona, diputado liberal.

Sin embargo, sostuvo que se necesita tener aprobado este conjunto de reglas antes de hacer la asamblea.

