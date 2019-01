Un total de 120 familias en disputa de lotes en la colonia Altos de Los Pinos de la capital

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Momentos de tensión vivieron decenas de familias de la colonia Altos de Los Pinos de la capital de Honduras ante la presencia de más de 100 policías antimotines.



Los uniformados daban seguridad a los trabajos de medición que realizaba el personal del Instituto de la Propiedad (IP) y del Ministerio Público (MP) a unos lotes de terreno en conflicto.



En este sector existe un promedio de dos manzanas habitadas por 120 familias que por varios años disputan los terrenos en donde construyeron sus hogares.



“Este es un problema viejo, con mi exsocio adquirimos estos predios en 1993, pero en el tiempo del expresidente Ricardo Maduro el terreno pasó por la regulación predial, por lo que en 2013 comencé de nuevo a legalizar la propiedad y en 2016 el IP me la devolvió”, aseguró Julio Escoto, quien aduce ser el propietario del terreno.



Escoto dijo que la presencia de la Policía se debía a que se habían hecho tres intentos para medir los terrenos, pero los vecinos no habían permitido la acción.



El objetivo de la medición es certificar la propiedad de cada lote de terreno ocupado.



Pagos por predios

El apoderado legal del patronato de Altos de Los Pinos, Roger Martínez, manifestó que en 2005 hubo una expropiación en la zona para otorgar los terrenos a los vecinos por necesidad.



“El señor Julio no es el verdadero dueño, ya que existe en registro de propiedad de 1900 a nombre de Antonio Amador, quien recibió el predio como herencia”, aseguró Martínez.



En la actualidad, el terreno está hipotecado en una institución bancaria, por lo que el pago mensual que realizan los vecinos es para el banco.