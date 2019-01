Rubilio Castillo al regresar a Honduras: No me importa lo que diga la gente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rubilio Castillo ya se encuentra en la Tegucigalpa. El vuelo del atacante se retrasó tres horas por un desperfecto mecánico, pero finalmente aterrizó en Toncontín.

"Gracias a Dios, vengo tranquilo, yo decidí declinar todo porque hubo cosas que no estaban estipuladas en el pre-contrato, quisieron hacerme parte del club sin haber firmado contrato, querían que yo hiciera vídeos dando gracias al equipo chino, hicieron que me sometiera a unas pruebas deportivas y yo sin firmar.En el pre-contrato no decía nada eso. Tuve el valor de decirle al presidente del club que me regresaba (...) La decisión fue mía", fueron las palabras con las que Castillo explicó lo que pasó con su salida al extranjero.



Rubilio fue recibido por su esposa e hijos en la terminal aérea. El atacante continuó explicando lo sucedido. "No me arrepiento, son experiencias que a uno le quedan. Yo decliné las negociaciones con el presidente del club chino y ahora mi mentalidad está en Motagua. Ellos querían que me quedara a prueba dos o tres días más, no acepté sin antes firmar contrato. No llegaron a un acuerdo", agregó.

El 9 de Motagua aclaró además que el atacante dijo que no le afectan las críticas, pues viene más fortalecido mentalmente.



"No me importa lo que diga la gente, yo no puedo jugar con el futuro de mis hijos. Si hacés bien, la gente va a hablar y si hacés mal la gente también va a hablar. Yo me mantuve firme en lo que quería".

Rubilio Castillo ante los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa, Honduras. (Foto: Ronal Aceituno / EL HERALDO)

Rubilio también tuvo tiempo para referirse a ese ofrecimiento del Saprissa, que no tomó fuerza. "Vengo mentalizado a jugar con Motagua, lo de Saprissa es un tema entre directivos. Dios es el que se va encargar de lo que pase, no voy a apresurarme, si se da pues bienvenido sea. Motagua es mi casa, es la gente que amo".



"Mi intención es quedarme en Motagua, pero si hay una contra propuesta de ellos, pues son los directivos los que me van a informar. A cualquiera le llama la atención salir al extranjero", reiteró.



Mentalmente, Rubilio viene estable, no se le notó triste ni golpeado por no firmar en China.

"(Me siento) tranquilo porque siento que soy yo el que decidí, me di a respetar. Bajo esos términos no se puede hacer nada. Ya puede haber tercera o cuarta posibilidad de salir pero si me vienen con algo que no está estipulado en el contrato, voy a tener que tomar la misma decisión. Cuando vine de Grecia, ya saben cómo terminó todo, siendo campeón con Motagua y ayudando al club".

Al ariete no le gustó cuando le consultaron si volver al Nido era un retroceso en su carrera.

"No es un retroceso ¿por qué?, yo pasé las pruebas médicas, quisieron enviarme a entrenar con el equipo, pero no aceptamos con mi representante porque no estaba establecido en el pre-contrato. Las pruebas médicas y deportivas yo las pasé a pesar de que me hicieron entrenar prácticamente bajándome del avión. No hay lesión congénita, decidí volver porque no me estaban cumpliendo".

A los motagüenses, el delantero les envió un saludo. "La gente de Motagua es la más feliz de que yo vuelva y yo estoy feliz de volver a mi casa. Vamos a luchar por ganarnos un puesto en el equipo, estuve escuchando el partido contra Honduras de El Progreso y me parece que vamos por buen camino... Vamos paso a paso".

Sobre las burlas de algunos aficionados en las redes sociales, Castillo manifestó: "Yo tengo un meme para mí mismo, eso a mí no me hace. La gente puede hablar lo que quiera, mi mentalidad es muy fuerte. Nosotros vivimos en una sociedad en la que tenés que acostumbrarte. Yo le presto atención a los comentarios positivos".

Por último, recalcó que va a pelear por un puesto... "Qué bueno que han llegado refuerzos en el ataque, eso hace más grande la competencia en el club".