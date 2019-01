Calculadora Deportiva a Francisco Rivas: "Como todo periodista me gusta Motagua y equipos sufridos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hablar de Francisco Rivas es conocer a uno de los periodistas deportivos que más datos guarda en su memoria, un perfil que encaja perfectamente con nuestra Calculadora Deportiva.



Conocido también como Chico, el periodista aceptó nuestra visita a su espacio radial. Más de 27 años de experiencia nos adelantaban que el reto estaría muy interesante.



Los comienzos de Francisco en la crónica deportiva en Honduras fueron en 1991. "Inicié en radio Monumental en un programa llamado Emisión Deportes, luego en 1994 ingresé a Grupo Opsa donde trabajé 19 años en la sección deportes".



Desde el 2016 retornó a sus inicios en la prensa radial: junto al periodista Ludwing Duarte realiza un programa llamado Emisión Deportes, en la frecuencia 97.7 en FM de Stereo Azul.



También nos confesó cuál es el equipo que más lo hace sufrir. "Como todo periodista me gusta Motagua, Atlético de Madrid, River Plate, Cruz Azul, más que todo equipos sufridos", dijo entre risas durante la entrevista.



Entre los mejores recuerdos que mantiene en su cobertura periodística sobresalen los juegos centroamericanos, selección nacional y muchos partidos de la Liga Nacional de Honduras.



Fiel admirador de Salvador Nasralla, por su basta experiencia y conocimientos sobre deporte e historia general, Francisco Rivas se enamoró de los números y estadísticas del fútbol, motivo que lo llevó a publicar todos los días un dato de interés en sus cuentas de redes sociales.



Además, el comentarista deportivo nos manifestó que le gustaría ver un entrenador nacional para dirigir a la Selección de fútbol de Honduras. "Yo soy del criterio que hay que darle oportunidad a los técnicos nacionales, pero si no se puede sería bueno cambiar de los colombianos y al parecer, Fabián Coito tiene un currículum aceptable", finalizó.



Así que les invitamos a que no se pierdan este entretenido y divertido vídeo.