Anuel AA se hizo gigante tatuaje de Karol G en la espalda

SAN JUAN, PUERTO RICO.- ¡Hay marcas de amor que duran toda la vida! Precisamente de este tipo es la que el cantante Anuel AA acaba de hacerse en la espalda. El artista puertorriqueño se tatuó una imagen gigante de él y su novia Karol G.



La postal, que quedará marcada para siempre en su piel, es la misma foto que horas antes Karol G había publicado en su perfil de Instagram, con la descripción "Tú eres mío, yo no comparto".



No es la primera vez que Anuel AA se hace un tatuaje en honor a su gran amor: también tiene uno en la mano que dice Carolina, el verdadero nombre de la colombiana.



La decisión más reciente del cantante, que estuvo en la cárcel 30 meses, tras ser culpable de posesión de armas de fuego, sorprendió a sus seguidores.



"Te volviste loco hermano", "tu nena es muy inestable", "auxilio, me desmayo", "¿te lo vas a quitar cuando terminen?", dicen algunos.