Kim Kardashian confirma que su cuarto hijo con Kanye llegará ¨muy ponto¨

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian y Kanye West están esperando su cuarto hijo.



Kardashian confirmó el embarazo subrogado el lunes durante una aparición en el programa de Bravo "Watch What Happens Live with Andy Cohen".



La estrella de realities, de 38 años, dijo que el bebé nacerá "pronto".



Kardashian contó que se emborrachó en la víspera de Navidad y le dijo a algunas personas que un nuevo bebé llegaría a su familia.



Su hija North tiene 5 años, su hijo Saint 3 y su hija Chicago celebraba su primer cumpleaños el martes.



