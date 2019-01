Canciller hondureña: La migración es una responsabilidad compartida, pero diferenciada

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante una nueva caravana de migrantes que salió la noche del pasado lunes desde Honduras con destino a Estados Unidos, la canciller de la República, María Dolores Agüero, conversó con EL HERALDO sobre las responsabilidades compartidas que existen con Estados Unidos, así como el peligro que existe en la ruta.

A continuación sus impresiones:

¿Ya estaban preparados para esta caravana?

La convocatoria que se hizo la conocemos desde el mes de octubre, para la salida de una segunda o tercera caravana, y desde ese momento no se ha detenido el trabajo que se ha venido haciendo. La fuerza de tarea del migrante, sumado a otras instituciones que forman parte de manera permanente como Copeco y los entes de seguridad.

¿Qué es lo que más preocupa de este éxodo?

Es sorprendente la gran cantidad de menores, lo que es de preocupación para el gobierno de Honduras.

¿Ellos (los niños) deben presentar diferentes papeles, hay reportes de hondureños que cruzaron a Guatemala?

Se ven muchos jóvenes y niños y hoy pudimos detectar por lo menos 11 niños no acompañados que no van a poder ingresar y un promedio de 53 menores que no llevaban los requisitos, es decir que iban solo con un padre, sin la documentación requerida para hacer su tránsito migratorio.

Debo decirle que a través de la coordinación que hemos tenido a lo largo del día, solamente hoy, 147 personas que forman parte de la movilización van a retornar voluntariamente. Anoche la caravana irrumpió a la fuerza y cruzaron la frontera, Guatemala deberá aplicar los procesos para los que cruzaron de manera legal y los que cruzaron a la fuerza.

¿Esta caravana debilitó aún más las relaciones con Estados Unidos?

Yo considero que estos son elementos que deben mantenerse en la agenda de trabajo, Honduras ha sido bastante clara en que la migración debe verse bajo una óptica de responsabilidad compartida, pero diferenciada.

Honduras ha hecho lo pertinente para advertir a la población de los riesgos que conlleva la migración irregular, tomó las medidas para poder asegurar el resguardo de las personas que han decidido formar parte de esta movilización y pues la debida atención consular a los que están en México.

¿México anunció cambios en su política migratoria?

La semana anterior recibimos la visita de autoridades de México, nos comentaban sobre un giro en la política migratoria mexicana, no tanto orientada a la detención sino más orientada a buscar un cambio de una migración irregular a una regular, buscando la protección de los derechos humanos, económicos y sociales, que es correcto.

Sin embargo, no se trata de que México cambió su política migratoria sino de que la ruta a Estados Unidos conlleva muchos peligros, violaciones, secuestros.

¿Cuál es la situación de los migrantes que partieron en las caravanas anteriores?

La situación es compleja pues van a enfrentar un proceso para la aplicación de asilo que va a ser largo, pues primero deben agotarse las solicitudes de los mexicanos y la cifra de aceptación es de aproximadamente del 3%, las situaciones climáticas en Tijuana (lugar donde están) no favorecen, prevalecen condiciones respiratorias adversas en los niños.

Entonces es una situación compleja, creo que eventualmente estarán tomando la decisión de retornar al país. Es importante mencionar que unos 7,200 han retornado de forma voluntaria, y hoy retornarán más.

¿El gobierno garantiza el retorno de los que no deseen seguir?

Nuestra responsabilidad como gobierno será siempre velar por la vida humana y nosotros hemos visto que si ellos deciden continuar exponen su vida y eso lo podemos demostrar con cifras: once hondureños perdieron la vida en esta primera movilización.

Entonces por eso el gobierno pone todas las facilidades para que la gente decida retornar en el momento que sea.