Sin sanear cifras de la ENEE no habrá acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Durante 2018 la estatal eléctrica no registró mejorías; su deuda siguió incrementando y las pérdidas solo se redujeron en 1.74% por parte de la Empresa Energía Honduras.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La severa crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) podría impedir que se firme un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Hasta la fecha una deuda acumulada de alrededor de 55,000 millones de lempiras tiene comprometidas las finanzas públicas, ya que el Estado es el aval de la estatal eléctrica.

De acuerdo con Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el tema energético la causará problemas al país sino se toman acciones inmediatas.

“Uno, no vamos a firmar con el Fondo Monetario...porque el Estado es el aval de la ENEE. Dos, debemos reperfilar la deuda”, manifestó Sikaffy.

Reperfilar la deuda significa que el Estado debe adquirir una nueva deuda a 30 años plazo y con un interés concesional, liberando así a la estatal.

El presidente de los empresarios dijo que si los generadores aceptan revisar sus contratos es una decisión que llegará en hora buena, sin embargo recalcó que se debe cumplir con lo se firmó para garantizar seguridad jurídica a los inversionistas.

Las negociaciones

En diciembre se logró un crédito con la banca por 2,500 millones, más 1,200 millones de fondos propios, para pagar 3,700 millones de lempiras en facturas vencidas de seis meses con los generadores, informó Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras (BCH) y miembro del Gabinete Económico.

Ahora se busca un complemento de 3,500 millones con la banca para cumplir con deudas de 8,000 millones de lempiras del último semestre del año.

“Esta segunda negociación debe de ir, a la par deben moverse otras negociaciones como la voluntaria con los generadores de energía, en cuanto a los contratos, y también con la concesionaria (EEH) para la disminución de pérdidas”, advirtió.

Se espera honrar las deudas a finales de este mes “siempre y cuando en paralelo se muevan los otros objetivos”, reiteró el funcionario.

Sobre las negociaciones con el FMI, Cerrato, quien es el representante de Honduras ante ese organismo dijo que en temas fiscales y monetarios no hay riesgos.

Sin embargo, “en temas del sector energético sí. Tenemos que ser muy finos y llevar a la práctica este plan de rescate”.

Agregó que “una vez que esto esté definido yo veo posibilidades de un acuerdo con el FMI, mientras no se solucione no debemos comprometernos en algo que no vayamos a cumplir”.