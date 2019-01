Rihanna demanda a su padre por utilizar su marca para beneficiarse

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por utilizar su marca "Fenty" sin previa autorización, Rihanna ha demandado a su propio padre Ronald Fenty. La cantante y modelo inscribió su apellido como una marca, para lanzar diversos productos.

Entre las colecciones de la marca Fenty de Rihanna, está la marca deportiva Puma, llamada Fenty PUMA by Rihanna.

De acuerdo con el medio TMZ, Rihanna afirma que su padre, Ronald Fenty, recientemente inició una empresa de desarrollo de talentos en 2017 llamada Fenty Entertainment, por lo que el problema sería que Rihanna ya había registrado la marca "Fenty" para usarla en varias empresas, incluida su conocida línea Fenty Beauty.

Asimismo, dice que su padre y un socio de negocios se publicitaron falsamente como sus representantes para solicitar millones de dólares.

Según la artista, ella le ha hecho saber a su padre en repetidas ocasiones que deje de lucrarse con su marca, sin obtener respuesta alguna, por lo que decidió llevar las cosas ante la ley.

Por otra parte, también es muy conocida la relación a distancia que la intérprete de This is What You Came For tiene con su padre debido al maltrato sufrido por su madre, violentada por el sujeto, adicto a las drogas y el alcohol.

Por lo que, Rihanna le estaría pidiendo a un juez que le de una orden judicial a su padre por usar el nombre Fenty.