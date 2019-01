Chicharito Hernández y su novia Sarah Kohan revelan "Vamos a tener un bebé"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Javier Chicharito Hernández y su novia Sarah Kohan confirmaron que se convertirán en padres primerizos. El sorpresivo anuncio ocurrió durante una entrevista que ambos publicaron en sus perfiles de Instagram.



El emocionante momento ocurrió al final de la entrevista. Los dos se tomaron las manos, sonrieron y dijeron al mismo tiempo "Una, dos y tres… ¡vamos a tener un bebé!".



Hasta el momento se desconoce cuándo nacerá el bebé y cuál es su sexo.



El anuncio toma a todos los fans de Chicharito por sorpresa porque fue hasta hace poco que confirmaron su romance.



En el emotivo videoclip, el mexicano también dice que su novia es "dulce, salvaje y pensativa".



Además, el futbolista agregó que el "amor para mí es decisión, es admiración, es poder ver a esa persona completamente libre y siendo esa persona con su sombra y su luz".



¿Quién es Sarah Kohan?

Es una modelo australiana que nació en Sídney el 6 de marzo de 1994.



La guapa joven tiene una cuenta de Instagram en la que comparte imágenes y vídeos sobre viajes.



View this post on Instagram Una simple entrevista... - - ? @nick_set_life A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_) on Jan 14, 2019 at 3:49pm PST