En Olimpia siguen esperando la llegada de un refuerzo extranjero

A pesar del triunfo ante el Vida, Olimpia todavía no convence a sus seguidores en el actual torneo de Clausura.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar que el torneo Clausura 2018-2019 ya se puso en marcha con el desarrolla de la primera jornada, los equipos siguen buscando reforzar sus filas y el Olimpia no es la excepción.



Luego de la limpieza de jugadores que tuvo el Olimpia para este inicio del campeonato, el timonel uruguayo, Manuel Keosseián armó su equipo a su gusta para intentar lograr la corona.



Es por eso que se espera la llegada de un volante extranjero, pero a la fecha no se tiene claro cuando llegue a las filas blancas. "buena pregunta para los administrativos, no sabemos nosotros", explicó Mario Beata.



Lo que si se pudo conocer es que el jugador vendrá al club y que ya se tienen las negociaciones bien adelantadas para que se una al club en este campeonato.



"El profe está hablando sobre ese tema, falta definirlo, estaban muy adelantadas las pláticas", indicó Beata, asistente de Manolo.



Con la llegada de este refuerzos, el Olimpia estaría llegando sus cuatro cupos de jugadores extranjeros para la presente temporada liguera.