Creador de mini Ferrari en El Paraíso recibe ofertas de trabajo

Redacción

EL PARAÌSO, HONDURAS. -La creatividad y el talento de Cruz René Arias Palma, creador del mini Ferrari, ha causado sensación entre hondureños y extranjeros.

A través de redes sociales, los admiradores de Cruz lo han felicitado y hasta le han hecho propuestas de trabajo, tanto nacional como internacionalmente, luego que su historia fuera publicada por EL HERALDO.

“Me han escrito personas de todo el país que desean realizarle modificaciones a sus vehículos, ya hemos cuadrado agendas y también recibí una propuesta de Estados Unidos para irme a trabajar allá”, comentó el entrevistado.

Arias Palma confía que ante la expectativa que se ha generado luego de la publicación hecha el domingo anterior, Dios le guiará para tomar la mejor decisión para su vida. “Nunca me imaginé el alcance que podía llegar a tener la nota, agradezco al diario por su interés en mi trabajo y confío en Dios que él me dará la recompensa que me merezco”, dijo el entrevistado.

Gloria Palma, madre de Cruz, asegura estar muy contenta con todo el apoyo que le han brindado a su hijo. “Es un gran muchacho y merece todo lo bueno”, comentó.