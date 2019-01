Actriz Rose McGowan acepta cargo por drogas

FALLS CHURCH, VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.- La actriz Rose McGowan no refutó el lunes un cargo menor de drogas en Virginia luego que se encontrara cocaína en una cartera que olvidó en el Aeropuerto Internacional de Dulles hace dos años.



Según archivos de la corte, McGowan recibió una multa de 2,500 dólares y una sentencia a prisión suspendida en una audiencia en un tribunal de circuito en Leesburg. La sentencia fue reportada primero por WTOP-FM. La actriz dijo a la estación de radio que presentó esa declaración porque “quería que esto terminara”.



El año pasado los abogados de McGowan dieron a entender que las drogas fueron plantadas en venganza por acusar al productor de Hollywood Harvey Weinstein de abuso sexual.



McGowan enfrentaba inicialmente un cargo por un delito grave que podría haber implicado una sentencia a prisión, pero su declaración de nolo contendere redujo el cargo a un delito menor.



El fiscal del condado de Prince William Paul Ebert, designado al caso luego que el fiscal del condado de Loudoun James Plowman se declarara no apto para llevarlo, dijo que la multa de 2,500 dólares y la sentencia suspendida a prisión es una condena típica para un delincuente primerizo atrapado con una cantidad de drogas pequeña.



El abogado de McGowan, James Hundley, no respondió de inmediato un mensaje telefónico y un email en busca de declaraciones.



Aunque los abogados de McGowan dieron a entender varias veces que las drogas pudieron haber sido plantadas, no presentaron evidencia para justificar estas acusaciones. En cambio, simplemente argumentaron que pasaron varias horas entre el momento en el que McGowan bajó del avión y la cartera fue encontrada por personal de limpieza en la zona de primera clase del avión de United Airlines. Señalaban que era imposible asegurar quién pudo haber manejado la cartera en ese momento.



En una audiencia previa al juicio del año pasado, el detective Jarrod Hughes señaló que llamó a McGowan para informarle que su cartera había sido encontrada. Dijo que McGowan preguntó si la podía recoger en la oficina de artículos perdidos del aeropuerto, pero él le dijo que tendría que ir a la estación de policía. La actriz dijo que iría por la cartera, pero nunca fue, testificó el detective.



La declaración de McGowan estaba programada en principio para el martes, pero se cambió para el lunes por solicitud del juez, dijo Ebert.