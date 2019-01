Tecnología VAR llega al fútbol de Argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La Asociación del Fútbol Argentino anunció que aplicará la tecnología del videoarbitraje (VAR) en los campeonatos.



"En este semestre, la @afa, comenzará a funcionar la implementación del VAR y los próximos campeonatos del fútbol argentino", dijo el domingo por la noche la AFA en su cuenta de Twitter junto con una imagen que muestra al presidente de la institución, Claudio Tapia, y al Director Nacional de Árbitros, Federico Beligoy.



"Continuar trabajando para modernizar, jerarquizar y mejorar nuestro querido fútbol argentino".



La institución deportiva no se detalló cuando se aplique el VAR, pero los medios de prensa y el descontado que no será el 25 de enero, cuando se presente la Superliga (Campeonato de Primera División) y que no haya sido durante la segunda parte de 2019.



El anuncio coincide con el inicio de la pretemporada de los árbitros y jueces de línea que comenzarán a trabajar en la ciudad de Mar del Plata, a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.



El sistema de videoarbitraje se aplica en el Mundial de Rusia y se transmite al mismo tiempo en más competiciones.