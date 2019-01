Kenneth Melhado lanza El Rol, segmento que da voz a hondureños que radican en Estados Unidos

TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS.- "En Estados Unidos conocí a muchos hondureños con diferentes historias, la mayoría han cumplido sus metas de vida, pero con un pasado de lucha" es uno de los fragmentos de la entrevista que Kenneth Melhado, presentador hondureño, concedió a EL HERALDO.



Hace algunos días el reconocido catracho, que incursionó en política, anunció a través de las redes sociales su nuevo proyecto televisivo llamado El Rol.



El Rol es precisamente ese espacio que da importancia y relevancia a las necesidades y experiencias que vive un hondureño que se fue a vivir "su sueño americano", alejado de sus raíces, costumbres, familia y amigos.



La idea surgió después de que él mismo vivió en carne propia el cambio de domicilio. Desde Tegucigalpa, Honduras, se mudó a mediados de 2017 a Memphis, Tennessee, Estados Unidos. El joven padre abandonó su tierra natal para buscar especialistas que trataran la leucemia linfoblástica aguda que padece su pequeña María Isabella Melhado Molina.



En enero de 2019, con el nuevo proyecto a punto de estrenarse, Kenneth Melhado nuevamente abrió las puertas a EL HERALDO y así respondió a todas las interrogantes.



¿En qué consiste El Rol?

El Rol surge tres meses después de haber llegado a Estados Unidos, era una idea sin forma en ese momento. Cuando Isabella estaba siguiendo su tratamiento y los niños en la escuela, me puse a pensar en algo que pudiera hacer desde acá con los hondureños para acercarlos a su país y familiares. Tuve muchos meses la idea hasta que en noviembre de 2018 me reuní con Alejandro Irías (productor de cine hondureño) y le dije 'mira quiero hacer esto y él me dijo ¨démosle viaje¨', así nació el Rol.



¿Por qué decide contactar a hondureños en Estados Unidos para entrevistarlos?

Cuando llegué a Memphis conocí a muchos hondureños con diferentes historias, diferentes situaciones de lucha; la mayoría han cumplido sus metas de vida en la tierra de las oportunidades y pensé en lo interesante que sería conocer tantas historias de éxito, pero con un pasado de lucha.



¿El segmento se presentará en alguna televisora?

Coincidimos con el canal digital que Alejandro Irías estará lanzando este año y por ahí se transmitirá.



¿Quiénes lo apoyan en este proyecto?

Por ahora lo estamos iniciando con Alejandro y esperamos el apoyo de los patrocinadores cuando ya lancemos los primeros programas.



¿Cada cuánto pueden esperar sus seguidores una nueva entrevista?

Vamos a iniciar con una cada semana. ¡Espero les gusten mucho!



¿Qué temáticas abordará en El Rol?

Historias de éxito y lucha, la nostalgia y el reto de vivir en Estados Unidos siendo hondureño, las barreras que pueden presentarse y las oportunidades; la otra cara del inmigrante.









¿Usted mismo edita los vídeos?

Yo lo produzco en su totalidad y tenemos un editor.



¿En qué fecha abrió su canal de YouTube?

Lo moveremos en ambas plataformas en TVES y mi canal de YouTube.



¿Qué cosas cambian para los hondureños que llevan “su vida” en una maleta a Estados Unidos?

Es un cambio total, sobre todo cuando los compatriotas llegan de forma ilegal y se tiene que reforzar mucho la disciplina, puntualidad, el orden y el respeto a la ley. Acá el sistema de justicia es más estricto, por lo demás, los hondureños somos trabajadores y como decimos allá... 'le metemos duro al lomo'.



¿Y qué es lo que más extraña Kenneth de su tierra?

Yo extraño a mi familia, mis amigos, el cariño de mi gente catracha y la comida; como sea uno se adapta aunque extrañe los tamales en Navidad.



¿Qué es lo que más le ha impactado de la cultura estadounidense?

Me gusta mucho el respeto de la gente, el orden, cómo cumplen las leyes y velan por la seguridad de su gente. Es una cultura de sana convivencia, aunque ellos son más fríos y alejados.



¿Cómo está su familia en Estados Unidos?

Vamos bien gracias a Dios, avanzando poco a poco con Isabella y los niños en la escuela, buscando nuevos proyectos y oportunidades. Ahora también soy entrenador de fútbol de niñas de seis años en una academia de Memphis que se llama Falcons donde también van mis hijos.



Mi esposa está haciendo voluntariados en la escuela... en fin, agradecidos con Dios siempre, Él nos sostiene y nos muestra el camino.