Dos rehenes ilesas tras disparos y secuestro en Nueva Jersey 

LOGAN TOWNSHIP, ESTADOS UNIDOS.- La policía hirió el lunes a disparos a un hombre armado que entró en un centro de procesamiento de UPS en Nueva Jersey y tomó a dos mujeres como rehenes mientras otros empleados corrían para protegerse, informaron las autoridades.



El hombre fue detenido y las dos mujeres resultaron ilesas, informó el fiscal del condado de Gloucester, Charles Fiore. Todos los demás empleados salieron del edificio a salvo.

El hombre armado no fue identificado por las autoridades.



Entró al edificio en Logan Township, a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur de Filadelfia, poco antes de las 9:30 a.m. del lunes, y efectuó disparos, aunque Fiore dijo que no le hirieron a ninguno de los presentes.

Lea: Video muestra desde la cabina momento en que helicóptero se estrella en Brasil

Los negociadores para casos de rehenes comenzaron a hablar con el secuestrador por teléfono mientras sostenía a las mujeres en una habitación con barricadas.



"Oí a uno de mis compañeros de trabajo decir: 'Corre, tiene un arma'. Luego oí el disparo de un arma, supongo, y todos corrimos y los policías se hicieron cargo", dijo el empleado Allen Anthony Dowling.



Fiore dijo que al parecer existía una relación previa entre el individuo y una de las mujeres a las que tomó como rehenes.